Путин назвал президента Вьетнама политически мудрым и дальновидным

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что президент Вьетнама много сделал для укрепления национальной безопасности страны и отстаивания ее интересов на международной арене.

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«Президент России отметил, что неоднократно встречался с Чан Дай Куангом. Его политическая мудрость и дальновидность, умение вникнуть в суть самых сложных вопросов вызывали самое искреннее уважение», — отмечается в телеграмме.

Чан Дай Куанг скончался 21 сентября в возрасте 61 года от тяжелой болезни.