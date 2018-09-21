В США объяснили острожное отношение к международным организациям

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила в интервью телеканалу Fox News, что администрация американского президента Дональда Трампа прежде всего руководствуется интересами жителей Соединенных Штатов.

«Мы не позволим международным организациям приказывать Соединенным Штатам делать то, что они от нас хотят», — сказала Хейли.

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Постпред пояснила, что такими принципами руководствовался Трамп, когда объявил о выходе США из Парижского соглашения и ядерной сделки с Ираном.

Ранее сообщалось, что США пригрозили санкциями против Международного уголовного суда. Отмечалось, что власти Соединенных Штатов обеспокоились расследованием преступлений американских военных в Афганистане.