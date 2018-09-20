Путин обсудил с Совбезом крушение Ил-20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин обсудил с Советом безопасности крушение Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что президент обсудил с Совбезом обеспечение безопасности российских военных в Сирии.

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«На повестке дня была тема повышения уровня безопасности российских военнослужащих в Сирии после катастрофы российского Ил-20 близ базы «Хмеймим», — заявил Песков.

Ранее в армии Израиля рассказали о встрече с российскими военными в связи с катастрофой Ил-20. Москву посетил главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин.