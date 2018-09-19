Ким Чен Ын пообещал впервые в истории приехать в Сеул
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал, что в ближайшее время приедет в Сеул. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, если этот визит состоится, он станет первым в истории. Кроме того, Ким Чен Ын заявил о демонтаже ядерных объектов в Йонбёне и закрытии ядерного полигона, находящегося в Тончханни.
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«Северная сторона в соответствии с духом совместного заявления между Севером и США выразила намерение принимать дополнительные меры, такие как полный демонтаж ядерного объекта в Йонбёне», — говорится в заявлении по итогам переговоров корейских лидеров.
Ранее сообщалось, что КНДР и Южная Корея подписали совместное военное соглашение.