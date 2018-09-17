Поклонскую лишили поста председателя комиссии в Госдуме

Президиум фракции «Единая Россия» поддержал кандидатуру Отари Аршбы на пост главы новой комиссии Госдумы по этике и доходам. Об этом сообщает РИА «Новости»

Как заявил глава фракции ЕР Сергей Неверов, «Единая Россия» будет предлагать кандидатуру Отари Аршбы, которая получила больше голосов на голосовании на президиуме. По его словам, голосование было тайным и альтернативным.

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Ранее комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение объединить полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами. Аршба занимает пост главы первой комиссии, депутат от ЕР Наталья Поклонская — второй.

Сама Поклонская выразила надежду, что новая комиссия продолжит работу по ее запросам в ФСБ и Генпрокуратуру о проверке ряда депутатов Госдумы.

«Проконтролировать те материалы, которые мною уже направлены в правоохранительные органы в отношении ряда депутатов, полномочий у меня, к сожалению, на сегодняшний день уже нет… Я надеюсь, что новая комиссия каким-то образом поинтересуется результатами проверок», — сказала Поклонская.

Будучи главой комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, Поклонская поручила провести проверку в отношении ряда депутатов.