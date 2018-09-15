В Госдуме назвали агонией слова Порошенко о желании России «оккупировать» Азовское море

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин ответил на слова президента Украины Петра Порошенко о намерении России «оккупировать» Азовское море, передает RT.

Он призвал Украину взглянуть на себя и добавил, что в регионе именно украинская сторона предпринимает шаги, которые носят «провокационный и агрессивный» характер, тем самым нарушая договор между Москвой и Киевом об использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Реклама

«Украине нужно взглянуть на себя, насколько она «выполняет», а реально — нарушает нормы международного права, задерживая без суда и следствия различные суда, при этом не объясняя причин и чуть ли не держа в заложниках экипажи. Поэтому удивительно, что Порошенко делает такое заявление. Это просто агония в рамках кампании, которая носит предвыборный характер», — заявил Швыткин.

Петр Порошенко заявил, что Россия блокирует заходы судов в Азовское море с целью его «оккупации».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.