NYT: Манафорт говорил о планах настроить «евреев Обамы» против Тимошенко

Экс-глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт делал антисемитские заявления, говоря о планах настроить часть сторонников бывшего президента США Барака Обамы против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сообщил в своем твиттере журналист The New York Times Кеннет Фогель со ссылкой на документы прокуратуры.

»...В октябре 2012 года Манафорт спланировал схему, которая должна была, как он тогда писал, заставить «евреев Обамы» оказать влияние на администрацию, чтобы та отказалась от поддержки Тимошенко в пользу Януковича», — говорится в тексте заявления, опубликованном прокуратурой.

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В частности, Манафорт планировал распространить информацию о якобы оказываемой Тимошенко поддержке антисемитизму на Украине.

Ранее сообщалось, что Манафорт признал вину по «российскому делу».