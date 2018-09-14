Порошенко назвал новый повод «помахать ручкой Москве»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у страны появился еще один повод «помахать ручкой Москве», передает РИА «Новости».

По мнению Порошенко, таким поводом является закрепление в украинской конституции курса на вступление страны в НАТО. Он подчеркнул, что изменения в конституции должны стать сигналом нее только для России, но и для стран Запада.

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«До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Это месседж и нашим западным партнерам, которые неоднократно нам говорили, что двери открыты», — сказал Порошенко.

Ранее президент Украины внес в Раду законопроект о конституционных изменениях, закрепляющих курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО, и в связи с этим заявил, что не станет спрашивать у российского президента Владимира Путина разрешения на евроинтеграцию.