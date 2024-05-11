Глава ДНР рассказал, какие города нужно взять под контроль на Украине

Российская армия должна взять под контроль все русские города на Украине, считает глава ДНР Денис Пушилин. Свое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Пушилин отметил, что не меняет свою позицию с 2014 года и уверен, что «все русские города должны быть освобождены, потому что там продолжают находиться наши люди». По его словам, «просто оставить [эти города] навсегда украинским нацистам недопустимо».

К числу подлежащих освобождению Пушилин отнес Харьков, Одессу, Днепр и «многие другие настоящие русские города (…), которые, по нашему убеждению, должны оставаться русскими, историческая справедливость также должна быть восстановлена».

Он уточнил, что имеет в виду города, жители которых, так же как и Донбасса, в 2014 году были не согласны с переворотом в Киеве.

В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Одессу русским городом, который заждались в РФ. По мнению политика, Одесса является «российским, русским» городом в силу его истории и того, какие там живут люди и на каком языке они говорят.

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