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Глава ДНР рассказал, какие города нужно взять под контроль на Украине

Пушилин призвал освободить на Украине Харьков, Одессу и Днепр

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Александр Сухов/РИА Новости

Российская армия должна взять под контроль все русские города на Украине, считает глава ДНР Денис Пушилин. Свое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

Пушилин отметил, что не меняет свою позицию с 2014 года и уверен, что «все русские города должны быть освобождены, потому что там продолжают находиться наши люди». По его словам, «просто оставить [эти города] навсегда украинским нацистам недопустимо».

К числу подлежащих освобождению Пушилин отнес Харьков, Одессу, Днепр и «многие другие настоящие русские города (…), которые, по нашему убеждению, должны оставаться русскими, историческая справедливость также должна быть восстановлена».

Он уточнил, что имеет в виду города, жители которых, так же как и Донбасса, в 2014 году были не согласны с переворотом в Киеве.

В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Одессу русским городом, который заждались в РФ. По мнению политика, Одесса является «российским, русским» городом в силу его истории и того, какие там живут люди и на каком языке они говорят.

Ранее на Украине рассказали, когда ВС РФ ворвутся «в сердце» страны.

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