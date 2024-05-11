Звезда «Чужого» Сигурни Уивер появится во вселенной «Звездных войн»

Актриса Сигурни Уивер может получить роль в полнометражном продолжении сериала «Мандалорец» — «Мандалорец и Горгу». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Мандалорец и Горгу» Джона Фавро будет первым полнометражным фильмом вселенной «Звездных войн» с картины «Звездные войны: Скайуокер. Восход» 2019 года. Сейчас звезда франшизы «Чужой» и «Охотников за привидениями» ведет переговоры о своей роли.

К роли Дина Джарина, главного героя «Мандалорца», вернется Педро Паскаль.

Сериал «Мандалорец» стартовал в ноябре 2019 года на платформе Disney+.

Накануне сыгравший неуклюжего инопланетянина Джа-Джа Бинкса в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» актер Ахмед Бест заявил, что эта роль испортила ему карьеру. В 1999 году Джа-Джа Бинкс стал первым в истории кино персонажем фильма живого действия, полностью созданным с помощью технологии захвата движений, а Ахмед Бест стал первым актером, сыгравшим такую роль. Однако зрители оказались не готовы к новшеству и раскритиковали персонажа в сети.

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