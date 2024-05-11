Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Чужого» Сигурни Уивер появится во вселенной «Звездных войн»

Актриса Сигурни Уивер получит роль в полнометражном «Мандалорце»

close
100%
Michele Tantussi/Reuters

Актриса Сигурни Уивер может получить роль в полнометражном продолжении сериала «Мандалорец» — «Мандалорец и Горгу». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Мандалорец и Горгу» Джона Фавро будет первым полнометражным фильмом вселенной «Звездных войн» с картины «Звездные войны: Скайуокер. Восход» 2019 года. Сейчас звезда франшизы «Чужой» и «Охотников за привидениями» ведет переговоры о своей роли.

К роли Дина Джарина, главного героя «Мандалорца», вернется Педро Паскаль.

Сериал «Мандалорец» стартовал в ноябре 2019 года на платформе Disney+.

Накануне сыгравший неуклюжего инопланетянина Джа-Джа Бинкса в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» актер Ахмед Бест заявил, что эта роль испортила ему карьеру. В 1999 году Джа-Джа Бинкс стал первым в истории кино персонажем фильма живого действия, полностью созданным с помощью технологии захвата движений, а Ахмед Бест стал первым актером, сыгравшим такую роль. Однако зрители оказались не готовы к новшеству и раскритиковали персонажа в сети.

Ранее Хидео Кодзима оценил фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами