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Глава ДНР заявил о готовности войск РФ к появлению F-16 на фронте

Пушилин: войска РФ готовы к появлению F-16 у ВСУ, ситуацию они не изменят

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Российские Вооруженные силы готовы к появлению истребителей F-16 американского производства в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Считаю, что кардинальным образом это (появление F-16 у ВСУ. — Прим. «Газеты.Ru») никак не повлияет на ситуацию, которую мы видим на линии фронта», — сказал Пушилин.

По его словам, сейчас на Западе наиболее близки к реализации обещаний насчет поставок F-16 украинским военным.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого газета Evening Standard со ссылкой на военный источник написала, что первые истребители F-16 будут поставлены на Украину до июля 2024 года. При этом не уточняется, какая именно страна даст эти самолеты ВСУ.

Тем временем бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко утверждает, что Соединенные Штаты оказывают давление на своих союзников из ЕС, чтобы те отодвигали срок передачи F-16 Украине. При этом на словах Вашингтон говорит, что Киев должен получить самолеты как можно быстрее, обратил внимание эксперт.

Ранее депутат объяснил преимущества российских самолетов над F-16.

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Операция на Украине
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