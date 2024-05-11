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Человека, который провел более 100 часов под завалами рухнувшего здания, спасли в ЮАР

В ЮАР спасли мужчину, остававшегося под завалами строившегося дома 116 часов

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Ricardo Arduengo/Reuters

Спасатели освободили из-под завалов человека спустя 116 часов после обрушения дома в ЮАР, передает ТАСС.

По словам главы правительства провинции Северный Кейп Алана Винде, пострадавший находился под завалами рухнувшего здания более 100 часов. После спасения он немедленно был помещен в больницу, сейчас его жизнь находится вне опасности. Власти провинции продолжают заниматься поиском пропавших при обрушении строящегося дома.

«Спасательная операция продлится еще от семи до десяти дней», — отметил глава службы спасателей Герхард Отто.

6 мая в южноафриканском городе Джордж произошло обрушение строившегося дома. На место прибыли бригады скорой помощи и спасательные службы. По последним данным, спасен 41 человек, еще 38 считаются пропавшими без вести.

Сегодня в сети появилось видео обрушения пятиэтажного жилого дома в городе Печоре. Сейчас сотрудники оперативных служб выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на Урале дом, частично разрушенный паводком, отказались признать аварийным.

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