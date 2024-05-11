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Игрока «Зенита» обвинили в самолюбовании на фоне провалов команды

Экс-игрок «Рубина» Попов обвинил Мостового в самолюбовании

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Алексей Даничев/РИА Новости

Чемпион России 2008 и 2009 годов в составе казанского «Рубина» Алексей Попов раскритиковал 26-летнего полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового за то, что тот обращает внимание на кричалки фанатов соперника и якобы любуется своей внешностью вместо того, чтобы сосредоточиться на игре. Слова бывшего защитника приводит Legalbet.

Напомним, Мостовой после матча 27-го тура чемпионата России против воронежского «Факела», в котором «Зенит» упустил победу на последних минутах (1:1), вспомнил о кричалке чужих болельщиков («Зенит» — позор российского футбола») и заявил, что победителей не любят.

«Во время карьеры я никогда не обращал внимания на какие-то скандирования, — сказал Попов. — Получается, Мостовой вместо футбола слушает трибуны? Или он красуется своей прической? Если ты что-то слышишь, значит, тебе вообще не до игры. Видимо, Мостовой наслаждается атмосферой стадионов. Что еще ему остается? Игры-то нет. Остается только наслаждаться атмосферой и своей красотой».

В последних четырех матчах «Зенит» потерпел два поражения и дважды сыграл вничью.

Ранее стало известно, что Видаль ведет переговоры о переходе в «Спартак».

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