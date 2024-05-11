Китайская BYD в ближайшие годы намерена выйти в лидеры по продажам электромобилей в Европе

Китайский производитель BYD планирует выйти в лидеры по продажам электромобилей в Европе к концу десятилетия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на управляющего директора BYD Europe Майкла Шу.

«Мы уверены, что сможем занять лидирующие позиции к 2030 году», — заявил представитель компании.

Шу также рассказал, что BYD рассматривает возможность строительства второго сборочного завода в Европе в 2025 году. О строительстве первого предприятия в регионе компания заявила в декабре прошлого года. Расположить производство решили в Венгрии.

BYD является первым крупным китайским автопроизводителем с производственной базой в Европе.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия намерена провести проверку китайских производителей электромобилей.

Ранее в Китае обвалились продажи Tesla.