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Китайская BYD в ближайшие годы намерена выйти в лидеры по продажам электромобилей в Европе

Китайская BYD намерена выйти в лидеры на рынке электромобилей Европы к 2030 году

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BYD

Китайский производитель BYD планирует выйти в лидеры по продажам электромобилей в Европе к концу десятилетия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на управляющего директора BYD Europe Майкла Шу.

«Мы уверены, что сможем занять лидирующие позиции к 2030 году», — заявил представитель компании.

Шу также рассказал, что BYD рассматривает возможность строительства второго сборочного завода в Европе в 2025 году. О строительстве первого предприятия в регионе компания заявила в декабре прошлого года. Расположить производство решили в Венгрии.

BYD является первым крупным китайским автопроизводителем с производственной базой в Европе.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия намерена провести проверку китайских производителей электромобилей.

Ранее в Китае обвалились продажи Tesla.

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