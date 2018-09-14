Песков выразил обеспокоенность ситуацией с УПЦ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за внеочередным заседанием Священного синода РПЦ в Москве, на котором обсуждается возможное предоставление автокефалии УПЦ и разногласия по этому вопросу, передает РИА «Новости».

При этом Песков подчеркнул, что, несмотря на обеспокоенность российских властей проблемой, государство не может вмешиваться в церковные дела.

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«Безусловно, тревожная информация, которая поступает о, скажем так, возможных решениях в отношении церкви на Украине, конечно, вызывает обеспокоенность. Но вместе с тем это вопросы межцерковного диалога, это церковное дело, безусловно, государство не может в них вмешиваться», — сказал Песков.

Также он отметил, что Москва выступает за сохранение единства церквей.

«Для Москвы и для всего православного мира единственный предпочтительный сценарий — сохранение единства православного мира», — добавил Песков.

Сегодня, 14 сентября, в Москве проходит внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви.

Ранее патриарх Кирилл сообщил о прибытии на Украину константинопольских экзархов.