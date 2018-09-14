Абэ выразил готовность еще раз встретиться в Путиным до конца года

Японский премьер Синдзо Абэ выразил готовность провести еще одну встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в эфире телеканала NHK.

Как отмечается, речь идет о встрече, которая может состояться в ноябре или декабре 2018 года.

«Российско-японские встречи на высшем уровне в ноябре и декабре станут действительно значимыми», — заявил Абэ.

Ранее Абэ призвал «сломать скорлупу недоверия» для заключения мира между Японией и Россией. Он призвал Токио и Москву больше доверять друг другу для достижения прогресса по вопросу заключения мирного договора.