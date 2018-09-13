Захарова отвергла «силовой метод» в принуждении талибов к переговрам

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что развитие ситуации в Афганистане подтверждает несостоятельность силового принуждения талибов к переговорам.

Во время брифинга Захарова отметила, что ситуация в Афганистане остается напряженной.

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«На наш взгляд подобное развитие событие лишний раз подтверждает несостоятельность ставки на силовое принуждение талибов к переговорам», — сказала Захарова.

Официальный представитель подчеркнула, что афганская проблема может быть решена мирным путем при содействии партнеров в рамках московского формата.

Ранее сообщалось, что запланированные переговоры с участием талибов в Москве отложены.

«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.