Впервые начался диалог между молодыми дипломатами России и США

В дни ВЭФ-2018 во Владивостоке молодые российские дипломаты проводят Диалог молодых дипломатов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В мероприятии приняли участие представители Таиланда, Непала, Сингапура, Китая, Индии, Перу, а также США. Американская сторона присутствует на встрече в таком формате впервые.

«Общий полезный вклад в усилия по укреплению доверия и взаимопонимания в АТР, конечно, призван вносить диалог по линии молодежи. Молодым дипломатам предстоит обеспечивать преемственность в осуществлении внешнеполитического курса своих государств», — отметил глава МИД России Сергей Лавров.

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Глава ведомства добавил, что эта встреча является еще одним результатом деятельности Совета молодых дипломатов МИД России, который активно инициирует различные дискуссионные площадки с коллегами из разных стран и регионов.

В октябре 2017 году молодежная организация МИД организовала на полях Всемирного фестиваля молодежи и студентов первый глобальный форум молодых дипломатов, в котором приняли участие более 100 делегатов из 60 стран. Лавров анонсировал проведение Советом второго глобального форума в ноябре этого года в Сочи.