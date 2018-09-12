В МИД России заявили о желании инициировать ослабление санкций против КНДР

Замглавы российского МИДа Игорь Моргулов рассказал о намерении российской стороны поднять в Совбезе ООН вопрос об ослаблении санкции против КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Моргулова, этот вопрос можно обсуждать при условии, что Северная Корея будет совершать необходимые шаги.

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«По мере принятия КНДР шагов по денуклиаризации мы полагаем, что СБ ООН вправе и должен рассмотреть вопрос об адекватном ослаблении санкционного режима в отношении КНДР», — заявил Моргулов.

Ранее американский минфин ввел санкции против северокорейской компании и гражданина КНДР за проведение кибератак.