Путин заявил о готовности искать «развязки» по вопросу мирного договора с Японией

Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с японским премьером Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам российского президента, лидеры говорили в том числе и о мирном договоре. Путин заметил, что его обсуждение длится десятилетия, поэтому решить этот вопрос быстро не получится.

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«Но мы готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию, и которые будут приняты народами обеих стран», — заявил Путин.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ, находящийся во Владивостоке, назвал подписание мирного договора с Россией «исторической задачей». Визит премьера Японии в Россию приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме.