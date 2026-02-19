На Западе заявили, что Трамп хочет достигнуть мира на Украине к концу осени

NYT: Трамп хочет добиться мира на Украине до выборов в конгресс осенью

Президент США Дональд Трамп намерен добиться урегулирования по Украине до ноября. Об этом пишет газета The New York Times.

«Трамп хочет <...> добиться дипломатической победы перед промежуточными выборами в США», — говорится в материале.

По данным издания, Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

По информации The Economist, перед переговорами украинская делегация раскололась из-за вопроса заключения мирного договора. Одно крыло во главе с Кириллом Будановым выступает за быстрое соглашение под эгидой США, другое, связанное с экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, проявляет меньшую заинтересованность.

Ранее в Кремле не захотели вдаваться в подробности о ходе переговоров по Украине.