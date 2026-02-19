Shaman объяснил, зачем облизал Байкал: «Служу России!»

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) не ожидал, что его поступок — облизывание озера Байкал — вызовет такой резонанс и даже приведет к росту интереса к турам в регион на 12%. Об этом артист сообщил в Telegram-канале.

«Неожиданный эффект! Служу России!» — отметил артист.

Он также поблагодарил поклонников за поддержку и заверил, что чувствует себя нормально, отвечая на сообщения о возможных проблемах со здоровьем из-за облизывания льда.

Певец объяснил свой поступок детским поведением. Он уверил, что многие пробовали снег или лизали сосульки в юности, а поездка на Байкал вызвала у него как раз тот «чистый детский восторг».

«Надеюсь, я не осквернил озеро больше, чем те, кто ходит по льду Байкала в обуви или катается на квадроциклах. Или это другое?» — добавил артист.

Накануне певец Ярослав Дронов опубликовал видео с Байкала. На кадрах артист с улыбкой попробовал лед с поверхности озера и отмечал, что ему «вкусно». Саму публикацию Shaman подписал маркировкой «18+».

Потом Life со ссылкой на SHOT и источник в Минздраве заявили о возможных рисках для здоровья из-за облизывания льда. Эксперты считают, что в частицах льда могут содержаться атмосферная пыль, микробы, бактерии, выхлопные газы и другие загрязнители.

Ранее сообщалось, что кусок льда со слюной Shaman продают за 50 тысяч рублей.