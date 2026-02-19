«Рифей-Пермь»: в Перми мужчина с ножом напал на пассажира автобуса

в Перми пьяный мужчина с ножом набросился на пассажира автобуса. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Инцидент произошел на маршруте №77. По словам очевидцев, пьяный мужчина зашел в салон, начал громко ругаться и не реагировал на замечания. После одного из них он достал нож и напал на другого пассажира.

В полиции подтвердили факт драки в автобусе. По факту случившегося организовали проверку.

До этого уголовное дело возбудили после избиения мужчины подростками в челябинском автобусе. Очевидцы сняли на видео фрагмент конфликта, произошедшего в салоне — школьники напали на взрослого. Один из подростков удерживал пассажира, а другой наносил удары.

Ранее челябинец воткнул нож в женщину на дороге, и это попало на видео.