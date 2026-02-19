Размер шрифта
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию высшего госсовета СГ
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил Кремль на своем сайте.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы подготовки предстоящего на следующей неделе в Москве заседания высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии», — говорится в сообщении.

16 февраля Лукашенко сообщил, что заседание высшего государственного совета СГ пройдет 26 февраля. Белорусский лидер отметил, что не существует той силы, которая была бы способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга.

8 февраля посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Россия и Белоруссия готовы жестко и решительно ответить в случае агрессивных действий со стороны европейских стран в отношении Союзного государства.

Ранее в МИД заявили об угрозах Союзному государству.
 
