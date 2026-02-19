Размер шрифта
В Вашингтоне объявили ЧС из-за прорыва канализации в реку

Мэр Боузер объявила ЧС в Вашингтоне в связи с разливом сточных вод в Потомаке
Kevin Lamarque/Reuters

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию (ЧС) в городе в связи с разливом канализации в реку Потомак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы столицы США.

«Для благополучия как жителей, так и гостей города крайне важно, чтобы мы устранили последствия разлива и отвода сточных вод максимально организованно и оперативно; чтобы мы задействовали все доступные федеральные ресурсы и чтобы мы обеспечили наилучшие системы мониторинга и оповещения», — говорится в документе.

Также Боузер попросила администрацию президента США Дональда Трампа обеспечить полное возмещение расходов, которые понес округ Колумбия.

17 февраля Трамп заявил, что в соседнем с Вашингтоном штате в результате попадания тысяч тонн сточных вод из канализации в реку Потомак происходит экологическая катастрофа. В происходящем американский лидер обвинил губернатора штата Мэриленд, демократа Уэса Мура. По словам Трампа, местные власти не могут справиться с прорывом канализации, который спровоцировал сброс сточных вод в реку.

Ранее Белый дом предсказал катастрофу в Вашингтоне.
 
