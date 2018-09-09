Губернатором ЯНАО избран Дмитрий Артюхов
Депутаты окружного заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) избрали губернатором временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, депутаты выбрали Артюхова главой ЯНАО большинством голосов тайным голосованием. Вместе с врио региона на должность губернатора претендовали депутат окружного парламента Александр Голубенко и руководитель региональной дирекции транспорта Виталий Лагутин.
Реклама
«Газета.Ru» рассказывает о самых важных событиях дня в режиме онлайн.
9 сентября в России — Единый день голосования. В регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.