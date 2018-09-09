Губернатором ЯНАО избран Дмитрий Артюхов

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Депутаты окружного заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) избрали губернатором временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, депутаты выбрали Артюхова главой ЯНАО большинством голосов тайным голосованием. Вместе с врио региона на должность губернатора претендовали депутат окружного парламента Александр Голубенко и руководитель региональной дирекции транспорта Виталий Лагутин.

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