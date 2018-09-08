Порошенко заявил, что не будет спрашивать разрешения на евроинтеграцию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается спрашивать разрешения у своего российского коллеги Владимира Путина на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Он отметил, что курс на независимость и евроинтеграцию — это «принципиальная позиция Украины».

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«Принципиальная позиция Украины заключается в следующем: мы не спрашивали и не собираемся спрашивать у страны-агрессора или у Путина разрешения относительно нашей европейской интеграции и относительно нашей евроатлантической интеграции. Это исключительно суверенное право украинского народа», — заявил Порошенко.

По мнению украинского президента, жители государства считают курс на ЕС и НАТО ключевым фактором безопасности государства.

Ранее Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Луганском.