Столтенберг: НАТО ждет Македонию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок готов принять Македонию в качестве 30 члена организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Столтенберга, вопрос о вхождении Македонии в состав Североатлантического альянса будет решаться в ходе референдума.

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«Остается принять решение гражданам, мы готовы вас встретить как 30-го члена альянса», — заявил Столтенберг.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что американская сторона дала толчок продвижению НАТО к границам России, когда начала размещать в приграничных районах свою военную инфраструктуру. Кроме того, речь идет о «формальном приглашении» Украине и Грузии о вступлении стран в ряды блока.