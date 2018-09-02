Песков рассказал о переговорах Путина и Порошенко в 2015 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах главы государства Владимира Путина и украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин говорил «жестко, однозначно и доходчиво», но при этом не угрожал украинскому коллеге.

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«Во время очень напряженных переговоров, и когда на Украине шли боевые действия, которые были развязаны президентом Порошенко, естественно, Путин не говорил ему комплиментарных фраз...Но конечно такая (угрожающая) формулировка не использовалась», — сказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Песков также ответил на вопрос об «угрозах» Путина в адрес Порошенко.