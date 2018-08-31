Вице-премьер Трапезников назначен врио главы ДНР
Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назначен вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Решение о своем назначении Трапезников зачитал сам в ходе экстренного заседания совета министров ДНР в Донецке, созванного в связи с гибелью главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
«Решение штаба территориальной обороны ДНР: в соответствии с частью первой статьи 102 конституции ДНР в связи с гибелью главы (ДНР) Александра Захарченко возложить временное исполнение обязанностей главы на зампредседателя совета министров Трапезникова Дмитрия Викторовича», — сообщил Трапезников.
Вечером 31 августа в ресторане «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев был тяжело ранен.
Ранее сообщалось, что в ДНР заявили о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко.