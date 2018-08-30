На Украину не пустили российского дипломата

Второго секретаря генконсульства России в Харькове не пустили на территорию Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую госпогранслужбу.

По данным агентства, российского дипломата не пустили на Украину из-за того, что ему был запрещен въезд на территорию страны до 2023 года.

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Как отмечается, дипломат был остановлен на контрольном пункте «Харьков-пассажирский».

При этом фамилия секретаря не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Украину не пустили британского ведущего российского шоу.

Как отмечалось, на границе Украины было отказано во въезде британскому ведущему Джону Уоррену.