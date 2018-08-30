Президент Кении упрекнул Терезу Мэй в 30-летнем отсутствии визита в его страну

Президент Кении Ухуру Кениата упрекнул премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в том, что ее стране потребовалось 30 лет, чтобы посетить его страну. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что Ухуру Кениата сказал Мэй, что он рад, что она «нашла время» для приезда в Кению. Однако президент страны пожаловался, что ни один премьер-министр Великобритании не посещал восточноафриканскую страну в течение 30 лет. Этот «дипломатический упрек» кенийский лидер произнес во время пресс-конференции в последний день визита Терезы Мэй на континент. На этот упрек Мэй ответила «кривой улыбкой», пишет The Guardian.

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Последним премьер-министром Великобритании, посетившим Кению, была Маргарет Тэтчер в 1988 году.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй приехала в Африку с трехдневным визитом, во время которого планировалось посетить ЮАР, Нигерию и Кению. Так, во время поездки в ЮАР танец Терезы Мэй со школьниками в Кейптауне вызвал недоумение в социальных сетях.