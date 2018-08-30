Маккейн появится в новом американском документальном фильме о «вмешательстве России»

Сенатор США Джон Маккейн, который скончался от рака мозга 25 августа, появится в новом документальном фильме «Активные меры», в котором рассказывается о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года, пишет интернет-издание The Daily Beast.

Фильм режиссера Джека Брайана посвящен теме «вмешательства России» в выборы президента США 2016 года, а также рассказывает о президенте США Дональде Трампе и его предполагаемых связях с российскими властями. Его покажут 31 августа. В документальной ленте также появятся интервью с бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон, а также бывшим послом США в России Майклом Макфолом.

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Daily Beast отмечает, что центральный посыл фильма заключается в том, что президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин гораздо сильнее связаны, чем считалось ранее.

«Тот факт, что была атака на фундаментальные — абсолютные фундаментальные — свободные и справедливые выборы, должен встревожить всех нас», — говорит Джон Маккейн в фильме.

Речь идет о попытке хакерской атаки со стороны россиян в августе 2016 года на базы данных регистрации избирателей в таких штатах, как Аризона, поясняет издание.

Тем не менее, именно многочисленные связи между Дональдом Трампом и Россией доминируют в сюжете фильма. Помимо этого, название фильма, как сообщают в первом кадре его создатели, отсылает к советскому термину «активные мероприятия», обозначающий «действия политических силовых структур, проводимые российскими спецслужбами с целью повлиять на ход мировых событий».

Как отмечает газета The New York Times, в титрах к фильму указывается использование более 200 архивных материалов, от Washington Post до каналов на YouTube.

Ранее в Vanity Fair появился материал с заголовком «Это документальный фильм, который может снять Трампа?». NYT отвечает, что, скорее всего, это не тот фильм, так как многое из того, что в нем сообщается, появлялось до этого в различных СМИ и сети.

Россия отрицает вмешательство в избирательный процесс в США.