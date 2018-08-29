Песков: отношения России и Украины трудно испортить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Киева трудно испортить, так как они находятся «в глубочайшем кризисе». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, сейчас нет факторов, которые могли бы говорить о перспективах нормализации российско-украинских отношений. При этом он отметил, что предпринимать шаги, которые могут ухудшить отношения, было бы неразумно.

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«Даже в условиях вот этого глубочайшего кризиса в наших двусторонних отношениях, конечно, было бы неразумно предпринимать какие-то шаги, которые нанесут дополнительный ущерб интересам народов двух стран», — сказал Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявления о выходе Украины из договора о дружбе с Россией.