Финансист предупредил о резком росте цен на российское вино

С 1 мая в России ожидается резкий рост цен на вина отечественного производства — минимум на 100 руб. за бутылку. Об этом рассказал «Ленте.ру» финансовый аналитик Михаил Беляев, ссылаясь на грядущее трехкратное повышение акциза.

«Считается, что цена на российские вина увеличится минимум на 100 руб., а то и до 150 руб. На импортную продукцию подорожание будет еще более существенным — ценники могут вырасти в 2 раза. Самое дешевое зарубежное вино будет стоить от 700 руб.», — отметил эксперт.

По словам Беляева, производители зачастую накручивают наценку с большим «упреждением». Если рассчитать арифметически, то при росте акциза на 100 руб. виноделы поднимут цены на 150-200 руб.

С 1 мая 2024 года акциз на литр вина в России повышается с 36 руб. до 108 руб. — втрое. Помимо этого, с 1 августа 2023 года правительство увеличило ввозную пошлину на импортные вина с 12,5% до 20% как ответную меру на санкции Запада.

«Нас ожидает серьезное повышение цен на алкогольную продукцию», — резюмировал Беляев.

До этого российское правительство повысило пошлины на пиво и вино из недружественных стран.

Ранее в Госдуме поспорили, можно ли продавать россиянам алкоголь на майских.