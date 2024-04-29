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В Госдуме заявили, что украинские власти «плевали на Европу» и их правила

Белик: Украина вносит коррективы в документы ЕС, ущемляя права своих граждан

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Thomas Peter/Reuters

Украина вносит коррективы в документы Европейского союза (ЕС), полностью ущемляя права собственных же граждан. Об этом заявил член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«Страна, которая через Майдан и кровь добивалась приближения к хваленым европейским ценностям, вносит коррективы в их же документы, полностью ущемляя права собственных граждан» — сказал депутат.

По его словам, в так называемой демократической Украине подавлены и уничтожены все средства информации, которые работают только на офис президента, и отменяются выборы президента, которые гарантированы конституцией.

«Очевидно, что киевский режим плевал и на Европу, и на их документы, и на их правила», — заключил Белик.

29 апреля сообщалось, что Киев изменил заявление, представленное в Совете Европы, относительно отступления от обязательств, установленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Пакте о гражданских и политических правах в период военного положения.

До этого в Европейском суде по правам человека были зарегистрированы три жалобы от украинских граждан против действий Киева. В рамках всех этих дел истцы пытаются оспорить не только законность фактов, препятствующих выезду из страны, но и законность самих ограничений, наложенных в соответствии с украинской конституцией.

Ранее генсек НАТО неожиданно прибыл в Киев.

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