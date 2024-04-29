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Генсек НАТО оценил последствия невыполнения обещаний Украине

Столтенберг: НАТО видит на поле боя последствия невыполнения обещаний Украине

НАТО в настоящее время наблюдает в зоне украинского конфликта последствия невыполнения странами — членами организации своих обещаний по поставкам оружия. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В понедельник, 29 апреля, он неожиданно прибыл в Киев. Заранее о визите руководителя НАТО в столицу Украины не сообщалось.

«Страны — члены НАТО не поставили то, что обещали. США потратили месяцы на одобрение пакета помощи, а европейские союзники не поставили обещанное количество снарядов. И все это имело серьезные последствия на фронте», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что зарубежные партнеры Киева должны в приоритетном порядке передавать ему различные вооружения. В первую очередь речь идет о государствах — членах Североатлантического альянса, уточняется в материале RT.

27 апреля генеральный секретарь НАТО рассказал, что руководство организации вынуждено принимать рискованные решения из-за соседства Североатлантического альянса с РФ. По его словам, союзники могут оказаться втянуты в вооруженное противостояние между Киевом и Москвой из-за помощи украинским войскам. Однако Столтенберг обратил внимание, что победа российской стороны в конфликте создаст для НАТО гораздо большие риски.

Ранее в НАТО заявили, что странам — членам организации не избежать расходов на оружие для Украины.

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