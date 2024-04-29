Зеленский призвал Запад быстрее поставлять Украине оружие

Власти Украины считают, что вооружение от стран Запада не прибывает в страну вовремя, и хотят, чтобы его поставки ускорились. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RT.

«Своевременная поддержка нашей армии. Сегодня позитива по этому пункту пока еще я не вижу. Поставки [оружия] есть, они пошли, понемногу пошли. Необходимо этот процесс ускорить», — заявил глава государства на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который прибыл в Киев с визитом.

При этом Зеленский отметил, что необходимая для Киева стабилизация обстановки в зоне боевых действий, перехват инициативы на поле боя, новая попытка контрнаступления, а также мощь украинской армии зависят от действий стран Запада.

До этого сообщалось, что новый пакет военной помощи Украине от США представляет собой очередное препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта.

24 апреля сенат США одобрил законопроект о выделении средств на помощь союзникам страны в лице Украины, Израиля и Тайваня. В частности, речь идет о выделении около $61 млрд на военную помощь Киеву.

Позже документ подписал американский президент Джо Байден.

Ранее Зеленский высказался об отношениях Украины и НАТО.