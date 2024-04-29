Тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскритиковал судейство в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов», передает «Матч ТВ».

«Был недоволен решениями судьи. Не понимаю, почему не засчитали гол. Говорят, что была игра рукой, но там не было игры рукой. В чем проблема, я не понимаю», — сказал Мусаев.

На 8 минуте матча игрок «Краснодара» Сергей Волков забил мяч, но Сергей Карасев после подсказки арбитра VAR отменил взятие ворот.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Из-за этого результата «Краснодар», в активе которого после 26 туров национального первенства стало 50 баллов, не сумел обойти в турнирной таблице петербургский «Зенит», который в этом туре на выезде проиграл московскому «Динамо». В активе команды из Санкт-Петербурга такое же количество очков.

«Крылья Советов» идут на шестом месте турнирной таблицы, набрав ровно на десять баллов меньше, чем «Краснодар».

Ранее Сергей Семак рассказал, считает ли «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ.