Зеленский высказался об отношениях Украины и НАТО

Украина и НАТО достигли наиболее высокого уровня отношений за время независимости государства. Об этом заявил в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украина и Альянс достигли уровня отношений, самого высокого за все время нашей независимости, но не самого высокого из возможных», — написал он по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

До этого сообщалось, что Столтенберг прибыл в Киев, о его визите заранее не объявлялось. Столтенберг заявил, что страны альянса должны в приоритетном порядке передавать вооружение Украине.

Он также добавил, что пока объявленных обещаний по поставкам систем ПВО и боеприпасов к ним Украине недостаточно, «нужно еще больше».

23 апреля Столтенберг также отмечал, что НАТО не получится избежать расходов за поставки оружия Украине. По его словам, «это цена за то», что соседом стран НАТО является Россия. Они «должны платить цену за то, чтобы Украина победила», считает он.

Ранее Столтенберг предостерег Запад от зависимости от Китая.