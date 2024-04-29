Шольц высказался о перспективах вступления Черногории в Евросоюз

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о возможности принятия Черногории в Европейский союз к 2028 году по итогам реформ в стране. Трансляция совместной пресс-конференции главы ФРГ с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем велась на сайте правительства Германии, передает РИА Новости.

«Я впечатлен амбициозностью и скоростью (реформ. — «Газета.Ru»), и считаю эти амбициозные планы реалистичными, а мы предоставим для этого всю необходимую поддержку», — подчеркнул он.

Черногория начала переговоры о членстве в Евросоюзе в 2012 году, и ведет их наиболее успешно из всех шести республик региона Западные Балкан.

Перед этим стало известно о возможном расширении ЕС на девять государств.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Странами – кандидатами на вступление являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Украина и Молдавия. Также на получение статуса кандидата претендует Косово.

Ранее комитет ПАСЕ одобрил принятие Косово в Совет Европы.