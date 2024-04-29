Красный Крест отказался взять на себя функции скандального агентства ООН

Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Пьер Кренбюль заявил, что организация не станет брать на себя выполнение функций Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое угодило в скандал. Об этом он сообщил в интервью Le Temps.

«У нас совершенно разные мандаты. БАПОР получило свой мандат от Генеральной Ассамблеи ООН, а МККК — от Женевских конвенций. Таким образом, МККК не возьмет на себя мандат БАПОР. У нас уже достаточно много работы, чтобы стремиться заменить еще и другие организации», — заявил Кренбюль.

До этого постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя призвал без промедления полностью восстановить финансирование БАПОР, которое было остановлено из-за скандала вокруг организации — 12 ее сотрудников уличили в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Дипломат заявил, что убедительные доказательства против агентства предоставлены не были. Необходимость поддержки БАПОР Небензя связал с безальтернативностью его роли в помощи палестинским беженцам в Сирии, Ливане и Иордании.

Ранее в МККК заявили, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен.