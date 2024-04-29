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Красный Крест отказался взять на себя функции скандального агентства ООН

Гендиректор Красного Креста заявил, что МККК не возьмет на себя функции БАПОР

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Reuters

Генеральный директор Международного комитета Красного Креста (МККК) Пьер Кренбюль заявил, что организация не станет брать на себя выполнение функций Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое угодило в скандал. Об этом он сообщил в интервью Le Temps.

«У нас совершенно разные мандаты. БАПОР получило свой мандат от Генеральной Ассамблеи ООН, а МККК — от Женевских конвенций. Таким образом, МККК не возьмет на себя мандат БАПОР. У нас уже достаточно много работы, чтобы стремиться заменить еще и другие организации», — заявил Кренбюль.

До этого постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя призвал без промедления полностью восстановить финансирование БАПОР, которое было остановлено из-за скандала вокруг организации — 12 ее сотрудников уличили в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Дипломат заявил, что убедительные доказательства против агентства предоставлены не были. Необходимость поддержки БАПОР Небензя связал с безальтернативностью его роли в помощи палестинским беженцам в Сирии, Ливане и Иордании.

Ранее в МККК заявили, что большинство пропавших в зоне СВО попали в плен.

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