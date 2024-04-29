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В АТОР назвали популярные направления по России на майские праздники

В АТОР назвали Краснодарский край и Ставрополье популярными курортами на майские

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Игорь Онучин/РИА «Новости»

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что популярными направлениями для россиян на майские праздники станут Краснодарский край, Ставрополье и курорты Минеральных Вод. Ее слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Конечно, Краснодарский край впереди планеты всей, это круглогодичная история. На майские, летом, зимой, осенью — Краснодарский край рулит», — сказала она.

При этом, она отметила, что в лидерах продаж туроператоров в Краснодарском крае — Анапа. По ее словам, туристы считают, что там дешевле, чем в Сочи, и меньше людей.

«На втором месте у нас Ставропольский край, курорты Кавказских Минеральных Вод и, соответственно, отдых на этих курортах, по популярности заняли второе место. Затем Санкт-Петербург, а потом уже Москва, Подмосковье, Дагестан, Татарстан и так далее», — сказала она.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил мокрый снег в Москве 5 и 6 мая. По словам Шувалова, после теплого конца апреля погода «без всякой жалости отбросит нас назад в раннюю весну».

Ранее россиянам рассказали, в какие страны они могут въехать без загранпаспорта и визы.

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