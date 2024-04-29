Автомобиль с водителем упал в пропасть в Сочи

Легковой автомобиль упал в пропасть в Сочи. Об этом сообщает служба спасения Сочи в своей группе «ВКонтакте». Пострадал водитель.

«Сегодня ночью поступило сообщение о ДТП на проселочной дороге в районе села 4-ая рота. В результате происшествия автомобиль потерял управление, столкнулся с опорой, после чего упал в обрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во внедорожнике УАЗ Хантер во время падения находился водитель, который получил небольшие повреждения. Условия осложнялись отсутствием связи в данной местности.

До этого в Зеленограде мужчина на мотоцикле подъехал к припаркованному Volkswagen, который принадлежал его бывшей жене, облил машину бензином и поджег. Прокуратура округа начала проверку. Злоумышленнику грозит уголовное дело за намеренное уничтожение чужого имущества путем поджога (ст. 167 УК РФ).

Аналогичная ситуация недавно произошла в Самаре, где россиянка сожгла автомобиль бывшего супруга из мести. Инцидент произошел на улице Авторы. Полицейские, обследовав место ЧП и изучив сгоревший автомобиль Lada Priora, пришли к выводу, что возгорание — результат поджога.

Ранее появилось видео поджога четырех машин в Подмосковье.