Золотые карманные часы утонувшего пассажира «Титаника» продали за €1,38 млн

Золотые карманные часы, принадлежавшие пассажиру «Титаника», продали за рекордную сумму на британском аукционе. Об этом пишет Bloomberg.

Драгоценный аксессуар, прежним владельцем которого являлся американский миллионер Джон Джейкоб Астор, выкупил за €1,38 млн неназванный коллекционер из США. Таким образом часы стали самым дорогостоящим артефактом «Титаника», ранее этот титул принадлежал скрипке, на которой играли, пока корабль тонул. Она была продана на аукционе Henry Aldridge & Son в 2013 году за €1,28 млн, согласно данным аукционистов.

Известно, что 47-летний бизнесмен Джон Джейкоб Астор на тот момент считался одним из самых богатых людей в мире. Он утонул вместе с кораблем в апреле 1912 года после того, как проводил жену Мадлен на спасательную шлюпку. В последний раз его видели курящим сигарету и беседующим с одним из пассажиров. Изысканные карманные часы Waltham из 14-каратного золота с гравировкой JJA были подняты со дна спустя семь дней.

Ранее на аукционе продали легендарную дверь, на которой спаслась Роза из «Титаника».