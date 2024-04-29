В Госдуме рассказали о последствиях соглашения Украины и США по безопасности

Подписание соглашения между США и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности может привести к дальнейшему затягиванию конфликта и новому витку конфронтации между РФ и западными странами. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский открыто говорит о готовности американского руководства договориться с его страной о совместном производстве оружия в течение 10 лет. Более того, глава государства заявляет об обсуждении Киевом и Вашингтоном «конкретного текста» соответствующего соглашения.

«Если это не собственный пиар, то подобные планы только затянут конфликт и станут подготовкой к новому витку конфронтации Запада с Россией. Это понимают и в США», — прокомментировал Слуцкий.

Законодатель добавил, что даже американский бизнесмен Илон Маск посчитал высказывания украинского лидера «безумием». По мнению предпринимателя, подписание такого документа спровоцирует начало «вечной войны».

«Но именно такую перспективу готовит для своих сограждан псевдозащитник «свободной Европы», — подчеркнул российский парламентарий.

28 апреля Зеленский сообщил, что Украина и США ведут переговоры о военной и финансовой поддержке на следующие 10 лет. В частности, сейчас стороны обсуждают объемы этой помощи.

Ранее в конгрессе США назвали условие для ввода американских войск на Украину.