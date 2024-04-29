Кличко высказался о возможном возвращении бежавших в Германию украинцев

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью медиагруппе Funke, что вернуть из Германии на родину украинских беженцев будет «серьезным вызовом».

Он выразил благодарность ФРГ, поскольку эта страна приняла свыше миллиона беженцев с Украины.

«Для нас станет серьезным вызовом вернуть своих граждан по окончании войны», — продолжил чиновник.

Он также сказал, что людям нужна мотивация, чтобы вернуться на Украину. Это значит, что необходимо восстановление городов и экономики.

«Людям нужны рабочие места, хорошие зарплаты и уровень жизни», — отметил Кличко.

24 апреля представитель МВД ФРГ заявил, что мужчины с Украины, имеющие статус беженцев и получающие пособия в Германии не будут лишены своих привилегий.

До этого стало известно, что граждане Украины призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами республики.

Постановление об этом правительство Украины приняло 23 апреля. В документе говорится, что получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу украинцами мужского пола возрастом от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе подразделения Госмиграционной службы.

Ранее в Германии раскрыли траты на украинских беженцев.