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В США сообщили, когда введут войска на Украину

Член конгресса США Грин: США введут войска на Украину после краха ВСУ

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Ahn Young-joon/AP

Белый дом будет продолжать накачивать Киев деньгами, а в случае краха Вооруженных сил Украины (ВСУ), США могут ввести в страну свои войска. Об этом заявила в соцсети Х член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Их план — продолжать финансировать прокси-войну с Россией на Украине, а когда это не сработает, после того как все украинские мужчины будут убиты, они введут американские войска», — написала она.

Грин добавила, что спикер палаты представителей Майк Джонсон предал своих соратников-республиканцев одобрением решения выделить Киеву очередной пакет помощи.

24 апреля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о немедленной переброске американской военной помощи на Украину.

В этот же день президент США Джо Байден подписал закон о новом пакете помощи Украине. Позже глава Белого дома заявил, что его страна в ближайшие часы возобновит военные поставки Киеву.

Ранее в США не исключили, что выделенный пакет помощи Украине был последним.

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