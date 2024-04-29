Шольц снова отказался поставлять Taurus на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь подтвердил свою позицию о запрете поставок немецких крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Речь об этом зашла на совместной пресс-конференции с премьер-министром Черногории Милойко Спаичем в Берлине.

«Мое решение по вопросу, который вы подняли [отправка Taurus на Украину], остается неизменным», — заявил Шольц.

До того Шольц неоднократно объяснял свою позицию по Taurus тем, что для эффективного применения ракет на поле боя необходимо непосредственное участие военнослужащих бундесвера. Это может привести к прямому столкновению немецких и российских войск, что он считает недопустимым.

Это мнение канцлера неоднократно подвергалось критике.

27 апреля экс-советник Меркель призвал Шольца пересмотреть позицию по отправке Taurus ВСУ.

26 апреля экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге предложил передать Украине ракеты Taurus тайно.

В тот же день бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал Шольца из-за его позиции по поставкам дальнобойных ракет Taurus Украине.

Ранее Германия одобрила экспорт оружия более чем на €5 млрд.