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Молдавия может использовать «энергетический рычаг», чтобы «выгнать» Россию из ПМР

Politico: Молдавия рассматривает энергетический рычаг, чтобы «выгнать» РФ из ПМР

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Shutterstock

Власти Молдавии рассматривают вариант использования «энергетического рычага» в целях «свергнуть» власть в Приднестровской Молдавской республике (ПМР), ориентированную на развитие связей с Россией. Об этом пишет Politico.

«Молдавия рассматривает энергетический рычаг для свержения марионеточного режима Кремля в Приднестровье. Впервые Молдавия может разорвать энергетическую связь со своей сепаратистской территорией», — говорится в сообщении издания.

Как сообщил газете глава МИД Молдавии Михай Попшой, Молдавия не зависит от Приднестровья с точки зрения энергетики. «Если речь идет о газе, мы покупаем газ на международном рынке. Если речь идет об электроэнергии, то мы строим высоковольтные линии, чтобы соединить себя с Румынией», — отметил он.

В то же время он сообщил, что у Кишинева «есть сильный стимул к мирной реинтеграции страны». «Решение конфликта означает полную реинтеграцию и взятие Молдовой контроля над своими суверенными границами», — подчеркнул он.

До этого глава МИД Приднестровья заявлял, что нелестные эпитеты в адрес Приднестровья со стороны Кишинева, в том числе пренебрежительное «так называемые власти региона», являются неадекватной реакцией властей Молдавии на охлаждение отношений между Кишиневом и Тирасполем.

Ранее в МИД РФ назвали условие для урегулирования конфликта в Приднестровье.

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